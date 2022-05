Salmonelle dans les Kinder : Ferrero reconnaît une "défaillance" et promet des dédommagements

La réputation de la marque, populaire auprès des enfants, a aussi été largement écornée : "60% des consommateurs n'ont plus confiance", a estimé Nicolas Neykov qui, lancé dans une campagne de reconquête, veut jouer la carte de la transparence. "D’après nos enquêtes", la contamination proviendrait "d'un filtre situé dans une cuve à beurre laitier" de l'usine d'Arlon en Belgique et y serait arrivée "soit par des matières premières contaminées, soit par des personnes", a-t-il précisé.

Tout au long de l'entretien, le directeur général s'est confondu en excuses : "Je suis venu vous dire que ce qui s’est passé n’est pas acceptable. On est désolé, je suis désolé", a-t-il appuyé. Le groupe souhaite désormais redémarrer la production au plus tôt. Il a demandé la réouverture de son usine belge dès le 13 juin et annoncé que 50% des contrôles sanitaires seraient désormais réalisés par un laboratoire extérieur homologué, au lieu d'un système d'auto-contrôle en interne aujourd'hui.