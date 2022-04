Salmonelles dans les Kinder : des calendriers de l’avent 2021 concernés

La liste s'élargit. Ce jeudi 14 avril, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) indique avoir initié le rappel des calendriers de l'avent Kinder vendus pour Noël 2021. Comme pour les autres chocolats de la marque déjà rappelés car fabriqués dans l'usine belge d'Arlon, l'autorité soupçonne la présence de salmonelles, cette bactérie provoquant de violents maux de ventre et de la fièvre, particulièrement dangereuse pour les plus fragiles.

Dans le détail, l'ensemble des calendriers de l'Avent Noël 2021 (431g, 133g, 184g, 311g, 234g et 127g) est concerné. Le DGCCRF demande aux personnes qui détiendraient encore les produits de ne pas les consommer et de les jeter.