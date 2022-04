Salmonelles dans les Kinder : 150 cas rapportés dans neuf pays, selon les agences européennes

Une semaine après le rappel massif de produits Kinder, on en sait davantage sur le nombre d'intoxications rapportées à ce jour en Europe. "Au 8 avril 2022, 150 cas confirmés et probables de Salmonella Typhimurium monophasique avaient été signalés", ont ainsi indiqué l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ce mardi dans un communiqué. Les infections se sont "produites principalement chez des enfants de moins de dix ans" et on été signalées dans neuf pays européens, à savoir la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède.