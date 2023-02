Chèvres, poules… Ils redonnent vie aux races anciennes

La chèvre des fossés a longtemps été surnommée la vache du pauvre. Infatigable, elle se nourrissait de ce qu’elle trouvait au bord des chemins. Et alors que l'agriculture moderne semblait l’avoir effacée du paysage, à la toute fin du XXᵉ siècle, on retrouva un troupeau sauvage sur les falaises de La Hague. De quoi relancer la lignée. "Début 2000, il y avait à peu près 80 chèvres recensées. Maintenant, on est à peu près à 1600. Il y a les amateurs comme moi qui ont des petits troupeaux comme ça. On a quelques personnes qui sont installées en transformation fromagère et elle aussi utilisée pour l’éco-pâturage", explique Yann Varin.