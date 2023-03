Destinée à l'abattoir et graciée par ses acheteurs : la belle histoire d'une vache au Salon de l'Agriculture 2023

Les deux bons samaritains ont finalement décidé de s’associer et de lui sauver la vie. Achetée près de 20.000 euros par le maire de Fleury (Aude) et un restaurateur de la ville des Angles (Pyrénées-Orientales), Omerta passera le reste de sa vie paisiblement dans une ferme pédagogique. "On peut être viandard et aimer les bêtes", a déclaré à Actu Paris, le restaurateur, qui était au salon pour acheter une bête et la mettre à la carte de son établissement, avant de changer son fusil d’épaule.

Avant de retrouver les prés, Omerta, âgée de 5 ans et pesant plus d'une tonne, restera encore quelques jours dans son enclos, pour le plus grand plaisir des visiteurs qui sont désormais nombreux à avoir entendu parler de son histoire. Puis, en mai prochain, la vache sera mise à l’honneur lors de la Foire agricole aux beaux vins en mai prochain, à Saint-Pierre-la-Mer, dans l’Aude, ont fait savoir ses nouveaux propriétaires. Pour cette Blonde d'Aquitaine, c'est une nouvelle vie qui commence.