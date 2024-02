Salon de l'Agriculture 2024 : 5 chiffres étonnants sur "la plus grande ferme du monde"

Le Salon de l’Agriculture, grand-messe de la ruralité et rendez-vous prisé des politiques, s'ouvre ce samedi à Paris. Comme tous les ans, cette manifestation unique au monde affiche des chiffres fous. En voici quelques-uns.

Des milliers d’animaux rasés de près et tirés à quatre épingles et des centaines de produits du terroir à déguster et de belles rencontres en perspective. La plus grande ferme du monde s’ouvre ce week-end à Paris. Cette nouvelle édition – la 60ᵉ ! - du Salon de l’Agriculture se tient cette année du samedi 24 février au dimanche 3 mars, à la Porte de Versailles. L'occasion de revenir en cinq chiffres fous sur cet événement unique au monde.

615.204

C’est le nombre de visiteurs qui se sont rendus l'an dernier au salon, parmi lesquels figurent 40.000 professionnels et délégations d’acheteurs français et internationaux.

1448

C’est le nombre d’éleveurs venus de toute la France et de l'étranger qui étaient présents l'an dernier sur le site.

1108

C’est le nombre d’exposants qui ont participé l'an dernier au salon pour proposer leurs produits d'exception (miel, huile d'ilic du salon. Charcuteries, miel et confitures, foie gras, vanille ou encore huiles d'olive figurent parmi les spécialités que l'on peut trouver sur le salon.

2514

C’est le nombre d’animaux qui ont participé l'an dernier aux concours agricoles, soit pas moins de 378 races au total. La tête d'affiche de cette nouvelle édition s'appelle Oreillette et vient d'une exploitation agricole de Normandie.

10.000

C'est la quantité de lait (en litres) qui est produite chaque jour par les vaches présentes sur le salon.