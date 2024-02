Salon de l'Agriculture : après les annonces de boycott, Emmanuel Macron annule son grand débat

L'Élysée avait annoncé un temps d'échange sur l'état du secteur agricole en France, samedi, à l'ouverture du Salon de l'agriculture. Il n'aura finalement pas lieu, indique Emmanuel Macron ce vendredi soir. La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs avaient notamment renoncé à participer.

Un grand débat qui tombe à l'eau. Annoncée en grande pompe par l'Élysée vendredi 23 février, la discussion réunissant l'ensemble des acteurs du secteur agricole et le président de la République, Emmanuel Macron, n'aura donc pas lieu. Prévu samedi, à l'ouverture du 60ᵉ Salon de l'agriculture à Paris, le rendez-vous a été annulé par le chef de l'État, après plusieurs heures de doute sur la tenue ou non de l'événement.

Une rencontre avec les syndicats avant l'ouverture du Salon

"Le Salon international de l’agriculture est un moment important pour nos agriculteurs comme pour la Nation", indique Emmanuel Macron sur le réseau social X. "Chacun doit le respecter. Les syndicats agricoles ont voulu que ce salon ne soit pas 'un salon comme les autres'. Ils avaient voulu un 'débat' ouvert. Ils en demandent aujourd’hui l’annulation. Dont acte." Le chef de l'État promet malgré tout d'être présent dans les artères du salon pour aller "au contact de tous ceux qui veulent échanger". Il devrait aussi rencontrer les syndicats agricoles avant l'ouverture au public, samedi matin.

Sur le site de la Porte de Versailles, tout était pourtant presque prêt ce vendredi après-midi pour accueillir le grand débat souhaité par l'exécutif. Des dizaines de chaises blanches avaient été installées dans cette optique. Mais finalement, l'annonce de la non-participation du principal syndicat agricole, la FNSEA, plus tôt dans l'après-midi, et de ses alliés des Jeunes Agriculteurs, ont sonné le glas de la rencontre. "Dans ce climat d’exaspération, et face aux risques de débordement, nous demandons à ne pas tenir ce débat", avait déclaré le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, sur son compte X. La Confédération paysanne, classée à gauche, avait elle aussi refusé de prendre part aux échanges.

"C'est la FNSEA qui avait demandé ce débat, ce qu'on avait accepté, assure ce soir un proche de l'Élysée au service politique de TF1-LCI. On avait convenu des modalités, y compris du principe d'inviter des distributeurs et des associations écolo en profond désaccord avec nous." Une proposition qui n'avait alors "pas suscité d'émoi" auprès du syndicat agricole, selon lui. "On a senti dès le début qu'il y avait des tensions à la FNSEA avec la base, poursuit-il. Ils ont saisi l'occasion des Soulèvements de la terre pour annuler leur propre proposition."

La version de l'Élysée est formellement contestée par la FNSEA. "J'assume avoir dit que les paysans avaient des choses à lui dire en face", a déclaré le patron du syndicat, Arnaud Rousseau, vendredi soir lors du rassemblement parisien. "Mais jamais avec des gens qui sont là pour détruire nos biens", a-t-il ajouté, faisant référence aux actions des Soulèvements de la terre, collectif écologiste un temps annoncé au grand débat.

L'imbroglio avait débuté dès jeudi, lorsque la venue des Soulèvements de la Terre avait été dans un premier temps annoncée, provoquant une levée de boucliers des syndicats agricoles et d'une partie du monde politique... Avant que le gouvernement ne rétropédale dans la soirée.

Vendredi soir, Arnaud Rousseau a également lancé un avertissement à Emmanuel Macron, attendu de pied ferme par la profession samedi à l'ouverture du Salon de l'agriculture. "Avant de défiler et de faire des photos, il faut d'abord annoncer aux paysans ce qu'ils réclament depuis des semaines."