Sans-abri : le plan grand froid lancé à Paris et bientôt dans les régions

"Dès samedi 10 décembre, des places complémentaires ont été ouvertes à Paris pour accueillir les personnes signalées lors des maraudes ou par le 115", a indiqué la préfecture d'Ile-de-France, sans préciser le nombre exact de places ouvertes.

Trente places ont été ouvertes dans les locaux de la préfecture "pour accueillir des femmes isolées" et "une centaine" supplémentaires pour les "femmes, familles et hommes isolés" doivent l'être "dans les prochaines heures", selon la préfecture. Le ministre délégué à la Ville et au logement, Olivier Klein, a de son côté demandé aux préfets de recenser les bâtiments à même d'offrir des places d'hébergement temporaires, en plus des quelque 200.000 disponibles dans le pays.