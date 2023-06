Les arrêts de travail délivrés en téléconsultation dans le viseur de l'Assurance maladie

Dans ce contexte, l'Assurance maladie a également commencé à procéder à des contrôles sur les 1,5% de médecins qui délivrent des arrêts maladie de manière "atypique" par rapport à leurs collègues exerçant en conditions semblables - soit un millier de praticiens. Ces médecins sont convoqués pour s'expliquer, et peuvent se voir imposer de baisser leurs prescriptions.

Des entretiens, avec des praticiens-conseils, seront proposés aux 10% de médecins qui se situent dans la tranche juste au-dessus des 1,5% les plus prescripteurs. Et l'Assurance maladie aura "des échanges" avec les médecins généralistes et psychiatres qui délivrent fréquemment des arrêts de travail liés à la santé mentale.