Non, il n'y a pas "7 millions de cartes Vitale" en trop en France

Sauf que ce chiffrage remonte à 2013. Soit, à peine quelques années après la mise en place de la carte Vitale 2, version que l'on connaît actuellement. Comme le note le rapport, à l'époque, il s'agissait essentiellement de cartes en "doublon". Étant donné qu'il n'existait pas de coordination entre les différents régimes sociaux, certaines personnes disposaient en effet de plusieurs cartes si elles changeaient de régime. Dans le rapport, l'IGF et l'IGAS citait en exemple les étudiants. D'abord assurés au régime des étudiants, s'ils devenaient salariés avant d'être travailleurs indépendants, ils recevaient une nouvelle carte à chaque fois. Sans nécessairement avoir besoin de désactiver la précédente. Résultat : le rapport recensait un nombre de bénéficiaires du régime étudiant "supérieur de 33% aux effectifs déclarés par les mutuelles étudiantes".

Or, les choses ont bien évolué depuis. Comme le soulignait la direction de la sécurité sociale en février 2020, "de nombreuses mesures ont été prises par les régimes de sécurité sociale" afin de réduire le problème. Entre autres exemples, la mise en place d'un "portail inter-régimes qui permet d'éviter l'émission d'une nouvelle carte si l'ancienne n'a pas été restituée ou invalidée" et la "mise en fin de vie des cartes Vitale dont les titulaires n'ont plus de droits ou dont les titulaires sont décédés ou radiés". Cette problématique étant résolue, l'argument de Stéphane Le Rudulier n'est plus du tout d'actualité.