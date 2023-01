Savez-vous combien de vidéoclubs existent encore en France, ce symbole des années 2000 ?

Pour dix euros par mois, les clients peuvent louer des films en illimité, parmi un catalogue de plus de 10.000 DVD, des dernières sorties aux classiques en passant par la comédie grand public. Ils sont une centaine d’abonnés. "Ce n’est pas forcément plus pratique parce qu’il faut le lecteur DVD et tout l’équipement qui va derrière mais pourquoi pas. Les vinyles sont revenus, pourquoi pas les DVD", estime un client. "Au lieu de regarder sur Internet, taper sur Internet, on parle avec quelqu’un. C’est un peu plus humain", ajoute une jeune fille. Clément ne veut pas en faire un lieu réservé aux cinéphiles. Mais il est lucide, un retour en grâce des vidéoclubs relève du fantasme. "On ne va pas faire de l’acharnement thérapeutique. Si les gens ne veulent pas louer de DVD sous forme physique, après, on pourra en faire un musée", sourit-il.