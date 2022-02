Scandale dans les Ehpad : Korian défend le modèle privé... et en appelle à l'État

En outre, la patronne de Korian a estimé que le secteur souffrait d'un manque de financement public. Dans le cas de son entreprise, l'État ne verse une dotation moyenne pour les soins et la dépendance que de 60 euros par patient et par jour. C'est "effectivement insuffisant au regard des besoins de la grande dépendance", souligne-t-elle, en mettant en regard la dotation de 200 euros aux Pays-Bas. "Tout le secteur pâtit de l'absence d'un système de normes de qualité opposables et contrôlées", a également mis en avant la dirigeante. "Les pouvoirs publics doivent définir ces normes", martèle-t-elle. Facteur encourageant, un référentiel qualité serait "quasi-finalisé" par la Haute autorité de santé, affirme-t-elle.