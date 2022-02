Maltraitance, espionnage... Orpea, une décennie de polémiques

Ce n'est pas la première fois que le groupe fondé en 1989 et entré en bourse en 2002 fait l'objet de vives polémiques. Dès 2014, l'exploitant de maisons de retraites et de cliniques privées est accusé par la CGT d'avoir recruté des "acteurs de métier" pour être embauchés comme salariés dans l'entreprise afin d'espionner les employés du groupe. Après une plainte du syndicat, le parquet de Paris avait ouvert une enquête l'année suivante.

Contrats de travail en poche, les faux employés recrutés comme brancardiers ou agents d'entretien auraient été envoyés en "observation" sur les sites de L'Haÿ-les-Roses, Andilly et Lyon, dans le cadre d'une convention passée en 2010 entre le groupe et la société de renseignements privée GSG, selon les pièces qui étayaient la plainte. Le but, selon la CGT, était d'infiltrer le syndicat, afin d'espionner ses représentants et militants ainsi que les salariés.