Scandale dans les Ehpad Orpea : les signalements pour maltraitance bondissent au 3977

Autre fait notable, les signalements concernent des établissements de tout statut, aussi bien privé lucratif que public ou non lucratif. "Avec cette montée en flèche des alertes constatée ces derniers jours, il est avéré qu'il n'y a pas qu'Orpea dans la vie", résume Pierre Czernichow. Les types de maltraitances le plus souvent incriminés sont les maltraitances psychologiques, celles liées aux soins, les négligences et les restrictions de droits. En nombre certes limité, les alertes pour des violences sexuelles ont plus que doublé (104 en 2021 contre 42 en 2020). Pour Pierre Czernichow, c'est le modèle Ehpad qui doit être questionné avec ses indicateurs de "masse critique", ses seuils de "rentabilité" et sa logique "comptable", mais aussi "le manque d'attractivité, de ressources et de reconnaissance des métiers du grand âge".