Mi-mai, le groupe Stellantis a rappelé 600.000 voitures Citroën et DS dans le monde en raison d'airbags défectueux. La marque va fournir 60.000 véhicules de courtoisie pour les clients lésés, dont 25.000 en France. Le directeur de la marque promet des "améliorations dans les jours et les semaines qui viennent".

Le directeur de Citroën a promis ce 31 mai des "améliorations" dans la prise en charge des clients touchés par un rappel massif de modèles C3 et DS3. "Vous allez voir des améliorations dans les jours et les semaines qui viennent", a promis Thierry Koskas sur BFM Business. "Je sais qu’il y a un peu de frustration chez nos clients, je le comprends". La marque du groupe Stellantis affronte les répercussions du scandale mondial des airbags Takata. Devant l'ampleur de la crise, elle avait précédemment demandé à des centaines de milliers de propriétaires "de cesser immédiatement de conduire leur véhicule" et le ramener en concession.

7000 véhicules réparés en France

Citroën a déjà commencé à distribuer des véhicules de remplacement pour les consommateurs lésés. Au total, la marque va déployer près de 60.000 voitures de courtoisie tout au long du mois de juin, dont 25.000 en France, a indiqué Stellantis à l'AFP. Prés de 200 salariés sont chargés de répondre aux questions des clients et 180 agents supplémentaires seront déployés au cours des deux prochaines semaines, a assuré le groupe automobile.

Environ 14.000 véhicules ont déjà été réparés, dont 7000 en France, et 218.000 clients ont suivi le processus d'enregistrement, selon Stellantis. Mais au total, ce sont 605.772 véhicules qui sont concernés par le rappel dans une vingtaine de pays en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le rappel concerne 497.171 Citroën C3 et 108.601 DS3, "des modèles qui ont été produits entre 2009 et 2019, qui ne sont plus commercialisés", a indiqué un porte-parole. Dans l'Hexagone, 81.734 Citroën C3 et 65.149 DS3 sont visées par cette procédure. Mais seul le sud du pays est concerné par le rappel, c'est-à-dire les régions situées "au sud d'une ligne Clermont-Ferrand/Lyon", détaille le groupe.

Le rappel intervient à la suite du scandale généré par les airbags du fabricant japonais Takata et la détérioration du gaz qu'ils contiennent, du propergol, selon Stellantis, dans les régions à climat chaud et humide. En cas d'accident, lorsque l'airbag se déclenche, des particules ou des petites pièces pourraient être projetées avec le coussin gonflable et occasionner des blessures.