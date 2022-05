Scandale des Ehpad : Orpea dans la tourmente après les révélations financières de Mediapart

Pour autant, Orpea explique avoir d'ores et déjà pris des "mesures disciplinaires" en congédiant nombre de ses employés. Parmi eux, l'ancien directeur financier Sébastien Mesnard qui, selon Mediapart, était en "étroite coopération" avec Lipany. Dans son communiqué, l'entreprise affirme : "Nous poursuivons nos investigations et nous prendrons toutes les mesures et sanctions qui s'avèreront nécessaires". Et d'ajouter : "Ces faits ne concernent en rien l'accueil et les soins des résidents".