Scandale des pizzas Buitoni : l'usine de Caudry pourrait être reprise par l'italien Italpizza

Ce projet permettrait de "relancer une activité de production au travers d'un projet solide et pérenne avec des perspectives d'emploi", est-il ajouté dans le document. Suite à cette nouvelle, le maire divers droite de Caudry, Frédéric Bricout, s'est félicité d'une "très bonne nouvelle pour notre territoire". Selon lui, "8 à 12 millions d'euros d'investissements devraient être réalisés sur cinq ans".

Cette reprise du site par un géant de la pizza surgelée a été annoncée alors que la direction et les syndicats de l'usine ont signé mi-juillet un plan de sauvegarde de l'emploi concernant 125 salariés du site. La cessation "totale et définitive" de l'activité était prévue pour le 31 décembre. Le plan prévoyait "des mesures d'accompagnement pour tous les salariés" et "un plan de reclassement" interne et externe, avait détaillé Stéphane Derammelaere, délégué Force ouvrière chez Buitoni.