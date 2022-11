Scandale des Ehpad : finalement, Orpea va rembourser tout ce que l’État lui réclame

L'entreprise, en revanche, soutenait jusqu'à présent qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'embaucher des personnes non diplômées, "dans un contexte général de pénurie de soignants". Et qu'il était donc légitime que leurs salaires soient financés par la Sécu, d'autant qu'il s'agit selon elle "d'une pratique généralisée dans les Ehpad privés et publics". La nouvelle direction d'Orpea, qui a présenté le 15 novembre un plan pour remettre sur les rails le groupe de maisons de retraite privées, a donc décidé de céder également sur ce deuxième point, tout en annonçant vouloir "mettre en œuvre des solutions pour répondre durablement à la problématique des auxiliaires de vie 'faisant fonction' d'aide-soignants".

Depuis septembre, l'entreprise est parvenue à embaucher chaque mois 800 personnes en CDI, soit bien plus que les 550 espérés, ajoute-t-elle dans le communiqué.

Orpea compte par ailleurs former 1000 apprentis en alternance en 2024, contre 200 cette année et va "accompagner et prendre en charge la formation" de ses "faisant fonction" actuels, pour qu'ils deviennent aide-soignants via l'apprentissage ou la validation des acquis de l'expérience (VAE), a détaillé la direction.