Scandale Orpea : l'audit indépendant confirme des dysfonctionnements dans les Ehpad du groupe

Un rapport d'enquête administrative, commandé fin février par le gouvernement aux Inspections générales des Finances (IGF) et des Affaires sociales (Igas), publié le 5 avril, a déjà mis en avant de graves dysfonctionnements. Fruit d'une enquête de six semaines, le document a présenté divers écueils : nourriture "insuffisante", documents financiers "insincères" et excédents budgétaires dégagés sur les dotations publiques. Selon les inspecteurs de l'IGF et de l'Igas, le "pilotage" des établissements du groupe, souvent sur-occupés, a donné "la priorité à la performance financière" plutôt qu'à des critères de qualité.