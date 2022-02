Scandale Orpea : Brigitte Bourguignon dénonce sur LCI le "cynisme pur" des dirigeants

"C'était une convocation, pas une invitation, pour les informer de ce que nous lancions", précise ce mercredi matin sur LCI la ministre de l'Autonomie, "en colère" après ces révélations (voir vidéo en tête de cet article). "Ils sont arrivés avec des dossiers, que je n'ai pas acceptés. Je leur ai expliqué mon émotion. Ils ont peut-être des actionnaires à rassurer, mais moi j'ai des gens à rassurer, des résidents, des familles inquiètes."

"On a joué sur mon côté empathique", dénonce Brigitte Bourguignon, déplorant que les dirigeants d'Orpea nient "tout". "Ils ne se remettent pas en question" et "ont l'air de dire qu'ils ont des explications et des preuves pour tout", poursuit-elle. "C'est du cynisme pur", regrette la ministre. "Il y avait aussi des phrases malheureuses, réitérées à la presse à la sortie. On ne peut pas répondre à une personne qui dit que sa mère a eu deux jambes cassées par le fait qu'une personne âgée ne ressent pas la douleur."