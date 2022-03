Scandale des Ehpad : le PDG d'Orpea présente "ses excuses les plus sincères" aux résidents et aux familles

Philippe Charrier s'est exprimé "au nom d'Orpea". Dans un entretien accordé au Figaro, le PDG du groupe a présenté "ses excuses les plus sincères aux résidents et aux familles" après les accusations du livre Les Fossoyeurs mettant en avant des "dysfonctionnements graves" au sein du groupe d'Ehpad privés. "Nous allons nous améliorer", a promis l'ex-président non exécutif du conseil d'administration d'Orpea, qui a pris le relai d'Yves Le Masne, limogé au début du scandale.