Scandale Orpea : le PDG estime que son groupe a "péché par manque de rigueur"

Les premières conclusions des deux audits externes diligentés par le groupe pointent des failles dans la prise en charge des patients. "Les signalements d’événements indésirables graves liés aux soins, en particulier, étaient trop lents ; il y a pu avoir des omissions", reconnait Philippe Charrier. Les audits montrent aussi l’existence de remises de fin d’année de la part de fournisseurs de produits financés par des fonds publics.

"Orpea a péché par manque de rigueur. Aujourd’hui, on sait, donc on corrige", assure Philippe Charrier. Pour lutter contre les sous-effectifs, le groupe va "désormais payer les heures supplémentaires, étudier la possibilité d’offrir de meilleures mutuelles" à ses "collaborateurs, faciliter leurs évolutions de carrière et changements de statut", poursuit-il.