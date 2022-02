Scandale Orpea : le lucratif business des Ehpad privés

Un juteux modèle économique qui bénéficie d'un triple financement : l’Assurance-maladie via les Agences régionales de santé (ARS) pour ce qui relève des soins médicaux, les conseils départementaux via l’allocation personnalisée d’autonomie en ce qui concerne la dépendance. Le budget hébergement (hôtellerie, restauration, animation ...), celui qui génère la marge des actionnaires, est, quant à lui, à la charge du résident qui, en fonction de sa situation financière, peut percevoir des aides publiques.

Et c'est là que le bât blesse, car dans le secteur privé lucratif, les séjours sont facturés au prix fort. "Ils coûtent 42% plus cher que dans le public, ce qui est beaucoup", reconnaît Ilona Delouette. "Ces établissements expliquent qu’ils sont souvent situés en milieu urbain, dans des communes où le foncier est cher et qu'ils ont plus de prestations externes, mais cela est loin de justifier une telle différence", dit-elle. Ainsi, le coût peut aller de 2000 euros par mois en moyenne en province - alors que la retraite tourne autour de 1300 euros - à plus de 8000 euros à Paris, voire 10.000 euros dans certains Ephad comme celui d'Orpea à Neuilly. "Et quand on a des taux d'occupation dans le public et dans le secteur non lucratif de 98%, on n'a pas d'autres choix que de payer", poursuit la spécialiste.