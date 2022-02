Scandale Orpea : les députés "déçus" mettent fin à l'audition des dirigeants du groupe

Face aux révélations de dénutrition, de rationnement de repas et de soins d'hygiène dans un objectif de rentabilité, il était important pour les élus d'obtenir des réponses de Jean-Christophe Romersi, directeur général d'Orpea, ainsi que du nouveau PDG, Philippe Charrier. Seulement, devant la représentation nationale, les deux dirigeants ont rejeté en bloc toutes les questions, préférant jouer sur les mots. "Vous avez parlé de 'révélations' dans le livre, permettez-moi de vous suggérer 'allégations'", a ainsi déclaré Philippe Charrier en guise de réponse aux accusations du livre-enquête Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet. Le successeur d'Yves Le Masne a ensuite critiqué le procès actuel à l'encontre de son entreprise. "Les plus belles entreprises sont fragiles", a-t-il prévenu devant les députés, évoquant la rentabilité du groupe et sa place de "leader mondial" dans le domaine de la santé et de l'hébergement des personnes âgées.