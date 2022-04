Scandale des Ehpad : près de 80 familles déposent plainte contre Orpea

Depuis la publication du livre, en janvier, l'ARS Île-de-France a diligenté 90 inspections au sein des Ehpad franciliens, la région comptant 707 de ces établissements dont 19% sont publics, 33% privés à but non lucratif et 48% privés à but lucratif. Dans un rapport publié mardi 29 mars, l'ARS a épinglé quatre Ehpad, dont celui des Bords de Seine. La direction de l'établissement a reçu l'injonction de réorganiser ses équipes de jour et de nuit, dans un délai de trois mois.