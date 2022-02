Scandale Orpea : quatre Ehpad sous surveillance à Bruxelles, des inspections menées dans toute la Belgique

Environ 50% de l'activité de la filiale belge d'Orpea est concentrée au nord en Flandre, région la plus peuplée du pays, tandis que l'autre moitié est répartie entre Bruxelles et la Wallonie au sud. Ces trois régions ont la compétence de délivrer des agréments aux "maisons de repos et de soins", l'appellation belge pour les EHPAD, et de mener des inspections.

En Flandre, selon l'administration régionale, deux des 40 résidences d'Orpea "font l'objet d'une surveillance renforcée", avec des "contrôles poussés et des inspections très régulières".

Mardi 1er février, la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale avait révélé de son côté que douze des dix-huit établissements de la région avaient déjà été visés par des inspections inopinées depuis une semaine, et que l'une des maisons de retraite avait fait l'objet d'"un avis très préoccupant".