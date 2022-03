Scandale Orpea : un tiers des Ehpad contrôlés ont fait l'objet d'"injonctions ou sanctions"

Les premières sanctions sont tombées. Lors d'une audition à la commission des Affaires sociales au Sénat, ce mardi 29 mars, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, a annoncé que plus de 230 Ehpad ont été contrôlés inopinément "entre février et mars". Ce vaste programme de contrôles et d'enquêtes mené par les Autorités régionales de santé (ARS) a débouché sur "70 injonctions ou sanctions".