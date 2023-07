Lundi 3 juillet 2023, "jour le plus chaud" sur Terre depuis le début des relevés météorologiques

Plus tôt dans la journée, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a appelé les gouvernements à anticiper les conséquences du phénomène météorologique El Niño qui vient de débuter. "L'arrivée d'El Niño augmentera considérablement la probabilité de battre des records de température et de déclencher une chaleur plus extrême dans de nombreuses régions du monde et dans les océans", prévient l’agence onusienne dans son communiqué, appelant les dirigeants du monde entier à anticiper ces effets afin d’en limiter les conséquences sur les populations.

Déjà en perspective du phénomène El Niño, l'OMM avait prévu en mai qu'au moins l'une des cinq prochaines années, et la période de cinq ans dans son ensemble (2023-2027), seront les plus chaudes jamais enregistrées, battant le record de 2016. Il existe aussi une probabilité de 66% que la température mondiale moyenne annuelle près de la surface dépasse temporairement de plus de 1,5°C les niveaux préindustriels pendant au moins une année entre 2023 et 2027. L'effet à la hausse sur les températures mondiales se manifeste généralement dans l'année qui suit et sera donc probablement plus apparent en 2024, selon l’OMM.