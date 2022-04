Orange : le sous-traitant Scopelec prépare le licenciement économique de 800 salariés

Notifiée mi-novembre de la perte du contrat, Scopelec estime n'avoir eu aucun signe avant-coureur d'Orange sur la perte de ce volume d'affaires et ne pas avoir eu le temps de s'y préparer. Depuis novembre, où 1.800 emplois menacés étaient évoqués, "700 personnes ont soit été reclassées en interne, soit sont parties dans d'autres entreprises qui ont gagné les marchés, soit ont quitté le domaine même des télécoms", a poursuivi le porte-parole de l'entreprise.

Le 7 avril, les salariés ont publié dans plusieurs journaux une lettre ouverte aux candidats à la présidence Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ainsi qu'aux candidats aux élections législatives, les appelant à agir pour éviter "un des plus lourds plans sociaux qu'ait connu la France depuis des mois". Le même jour, 150 à 200 salariés ont manifesté dans la capitale et obtenu un rendez-vous avec la ministre de l'Industrie. Un nouveau mouvement des salariés doit en outre se tenir, ce jeudi, place de la Bastille à Paris.