Pompiers en grève ce jeudi : ce que réclament les soldats du feu

Les soldats du feu sont en grève ce jeudi 16 mai. Une manifestation a été organisée à Paris. Les sapeurs-pompiers de France protestent notamment contre une rémunération trop faible et réclament davantage de moyens.

"Historique et inédit". Les neufs organisations syndicales représentatives dans les SIS (Services d'incendie et de secours) s'unissent ce jeudi 16 mai et appellent les pompiers de France à la grève, rapporte France Bleu. Une manifestation était prévue à Paris : le cortège s'est élancé à 14h place de la République et doit rejoindre la place de la Nation. Les sapeurs-pompiers réclament notamment davantage de moyens, une hausse de leur prime de feu ou encore des mesures pour protéger leur santé et leur qualité de vie au travail.

Plusieurs revendications communes

Sur leur tract, partagé sur les réseaux sociaux, les syndicats de la profession parlent d'un moment "historique et inédit" et listent plusieurs revendications communes. Parmi elles, figurent un "pilotage ministériel des travaux pour une refonte du financement des SIS garantissant d'avoir les moyens de faire face à tous les défis et enjeux de demain", "une révision des mesures de fin de carrière", "l'équité concernant la revalorisation de la prime de feu" ainsi que des "mesures sociales fortes pour accompagner l'engagement des agents des SIS" dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024.

Les soldats du feu attendent aussi de l'État un "engagement [...] en réponse aux attentes légitimes des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés des SIS en matière de santé et de qualité de vie au travail". Comme le souligne France Bleu, les personnels des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) s'inquiètent notamment de leur exposition aux PFAS, les polluants éternels, dont certains sont associés à des risques de cancers. "Les imperméabilisants qu'on utilise pour protéger nos tenues incendies contiennent des PFAS, les émulseurs qui servent à faire la mousse des extincteurs possèdent des PFAS", a assuré sur Franceinfo Jean-Baptiste Auger, pompier à Châteauroux et représentant du syndicat CGT.

"Les risques liés aux produits toxiques ne sont pas pris en compte", a fustigé de son côté Arien Pedel, le président du Syndicat Autonome de Haute-Savoie, auprès de France Bleu Pays de Savoie.

Toujours auprès de France Bleu Pays de Savoie, Yann Perino, pompier professionnel à Chambéry et vice-président du syndicat SNSPP-PATS en Savoie, a quant à lui déploré le manque de moyens et de rémunérations. Les pompiers espèrent donc un meilleur financement de l'État pour les SDIS. Pour Charly Hollard, pompier professionnel à Ramonville (Haute-Garonne) et membre de la CGT, ce manque de moyens impacte le travail et la mission des soldats du feu. "On a des véhicules qui sont tout neufs, mais on a personne à mettre dedans", a-t-il regretté, avant d'admettre que faute de moyens, les délais d'intervention pouvaient s'allonger.