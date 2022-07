Se gaver au buffet à volonté : pourquoi une telle avidité pendant les vacances "all inclusive" ?

Qui dit joie des vacances "all inclusive", en pension intégrale ou en demi-pension, dit parfois angoisse face à des gloutons plus avides que vous. Leur objectif : s’en mettre plein la panse du matin au soir. À tel point que, souvent, leur passe-droit de VIP ne suffit pas. Plus ils ont accès au buffet à volonté, plus certains adeptes de ces formules sont paniqués dès le petit-déjeuner à l’idée de "manquer", en l’occurrence de croissants chauds, de fraises équeutées, d’œufs brouillés ou de jus d’orange.

Chez les rois du "all inclusive", les plus radicaux vivent ainsi en horaire décalé, avec une horloge capricieuse dans le ventre et quelques minutes d'avance aux différents buffets. Pour celui du soir, rien ne peut leur faire plus plaisir qu'attendre l'ouverture des portes à 19 heures pétantes et de se précipiter au stand moussaka pour s'en resservir à l'envi.