Sécheresse et boom du recours aux sourciers : que nous dit la science sur ces chercheurs d'eau ?

Étaient-elles dotées d'un pouvoir particulier ? Non, à en croire les statistiques. Quelques années plus tard, des statisticiens ont en effet démontré qu'il était mathématiquement normal de trouver six bons éléments dans un échantillon aussi large. En 1999, Tom Napier, un chercheur de la Philadelphia Association for Critical Thinking (PHACT), a ainsi simulé exactement la même expérience par ordinateur. Et les résultats étaient précisément les mêmes que ceux obtenus à Munich. Six sourciers virtuels avaient, eux aussi, montré un taux de réussite significatif.