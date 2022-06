Sécheresse et canicule : l'Ardèche pourrait manquer d'eau potable "dans les jours qui viennent"

Le niveau des rivières concentre les inquiétudes : le bassin versant de la rivière Ouvèze, qui traverse Privas, le chef-lieu de l'Ardèche, a été placé vendredi en alerte maximale à cause d'un très faible débit d'eau, grimpant seulement à 2,5% de son débit moyen, relève le site de France Bleu. Tout usage de ce cours d'eau, autre que pour y prélever de l'eau potable, est donc interdit.

Un arrêté préfectoral pris mardi avait en effet placé ce bassin en alerte renforcée, ce qui implique notamment l'interdiction de l'arrosage d'espaces verts et du lavage de voitures ou de voiries, l'encadrement strict du remplissage des piscines et la limitation des prélèvements en eau des industries au strict minimum. Le bassin du Doux est également concerné par cette décision. Dans pratiquement tout le reste du territoire, le seuil d'alerte a été adopté : arrosage restreint à certains jours et certains horaires, lavage de voitures et voiries aussi interdit. Nombre de bassins avaient déjà placés en alerte les semaines passées, une sécheresse inquiétante s'étant déclarée dès la fin mai.