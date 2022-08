Sécheresse : existe-t-il une "dérogation" pour permettre d'arroser les terrains de golf  ?

Pour le savoir, rien de plus simple que se tourner vers le "guide de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l'eau en période de sécheresse". Publié par le ministère de la Transition écologique, il permet d'aiguiller dans leurs décisions tous les services chargés de les mettre en place. Dans ce guide, un tableau résume de manière succincte l'ensemble des "mesures minimales de restriction des usages de l'eau" à mettre en place par les autorités "en fonction du niveau de gravité". Et notamment lors d'un état de "crise", dans lequel sont entrés 46 départements français. Sont alors interdits l'arrosage des pelouses et massifs fleuris, tout comme le remplissage d'une piscine privée ou le lavage des véhicules chez les particuliers. Même les terrains de sport ne peuvent pas être entretenus, sauf "de manière réduite" pour ceux qui concernent des compétitions "à enjeu national ou international".

Par contre, les terrains de golf font effectivement figure d'exception. Ou en tout cas, une partie bien définie de ces terrains. Il s'agit des "greens", ces zones qui représentent la parcelle d'herbe rase autour du trou, à la fin du parcours. Seule contrainte : l'arrosage doit être "réduit au strict nécessaire", soit pas plus de 30% des volumes habituels, et réalisé "entre 20h et 8h".