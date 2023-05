Sécheresse historique en Espagne : la théorie d'une météo manipulée par les "chemtrails" refait surface

Cette idée est apparue dans les zones les plus rurales de l'Espagne, comme le rappelle la revue espagnole Climatica Lamarea. Car dans ce pays surnommé le "potager de l'Europe", les ravages de la sécheresse s'y font sentir depuis plusieurs années. Mais au lieu d'y voir la conséquence du réchauffement climatique, dont le lien avec le manque d'eau est clairement établi, une autre théorie a émergée. Celle de précipitations volontairement supprimées par le gouvernement, via les "chemtrails". Pour rappel, derrière cet anglicisme qui est la contraction de "chemical" ("chimique") et "trails" ("trainées"), on trouve l'idée selon laquelle les traînées blanches créées par le passage des avions seraient composées d'agents chimiques délibérément répandus. La raison pour orchestrer une telle manipulation évolue en fonction du contexte. En février 2022, certains pensaient que ces traces de condensations étaient des "poussières intelligentes qui activent le Covid-19", quand d'autres affirmaient quelques années auparavant que le but était de "réguler la population".

Dans cette variante espagnole, les avions traverseraient le ciel à l'approche d'un nuage en pulvérisant de l'iodure d'argent afin d'empêcher les pluies. Cette substance insoluble dans l'eau qui attire l'humidité est par exemple utilisée dans l'industrie alimentaire pour conserver la fraîcheur de certains aliments, comme les biscuits. Ici, les objectifs prétendument recherchés sont nombreux. Certains y voient la main d'un puissant lobbying du tourisme, qui préfère voir les pluies se déverser ailleurs. D'autres imaginent qu'un rationnement de l'eau permettrait de contrôler la population.