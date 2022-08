Sécheresse record : les agriculteurs français peinent à nourrir leurs animaux

Forêts brûlées, lacs et étangs asséchés, inondations : les images de paysages ravagés par la sécheresse se multiplient en France et dans le monde. "Le mois de juillet 2022 est le plus sec que nous avons eu depuis juillet 1959", a annoncé Météo France, dans un communiqué publié le 2 août. Et ces vagues de chaleur entraînent de lourdes conséquences, notamment sur les agriculteurs français. Particulièrement exposés au manque d'eau, ils peinent en effet à mener à bien leurs récoltes et à nourrir leurs animaux.

Dans le Maine-et-Loire, les vaches d'André Leclerc, éleveur à Chambellay, n'ont plus de quoi se nourrir dans leur prairie, le sol et l'herbe y étant complétement asséchés. Il n'a quasiment pas plu depuis le mois de mai et les fortes chaleurs n'ont pas aidé. L'Hexagone a connu un déficit hydrique de 85% en juillet. L'éleveur tente alors de trouver d'autres solutions. "On les nourrit à l'auge. On puise sur les stocks qu'on a pu faire avec le maïs l'année précédente, explique-t-il. Je suis inquiet parce que c'est récurrent et il va falloir qu'on trouve une solution.". En temps normal, les éleveurs commencent à nourrir les bêtes avec du fourrage à partir d’octobre ou novembre, quand l’herbe n’est plus assez abondante. Son usage si précoce suscite l'inquiétude des agriculteurs qui craignent une pénurie pour l'hiver.