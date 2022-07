Nucléaire : les centrales françaises sont-elles prêtes à faire face aux fortes chaleurs ?

L'été pourrait être délicat dans les centrales nucléaires françaises. En effet, alors que le mois de juillet s’annonce chaud et sec, les installations vont devoir "s’adapter", a prévenu EDF mardi, tandis que la sécheresse pourrait perturber le fonctionnement de plusieurs d'entre elles dans les semaines à venir.

Car, pour fonctionner, une centrale nucléaire a besoin d’eau pour refroidir ses réacteurs et éviter leur surchauffe, tant pour la production que pour assurer la sécurité des installations. De l’eau qu’elle prélève dans l’environnement et qu’elle rejette ensuite. Mais en période de sécheresse ou de canicule, des lois et des décrets réglementent ces prélèvements et les interdisent si l’eau dépasse une certaine température ou si le débit d’une rivière est inférieur au seuil limite.

Une situation qui a conduit EDF à réduire la puissance de plusieurs réacteurs ces dernières semaines, notamment en mai, sur un réacteur du Blayais en Gironde ou encore, lors de la vague de chaleur de juin, dans un réacteur de Saint-Alban, au bord du Rhône.