Sécheresse : se dirige-t-on vers une pénurie de lait dès cet automne ?

C'est d'ailleurs l'alerte lancée ce vendredi par Yannick Fialip, éleveur et président de la commission économique de la FNSEA. "On a des animaux", a-t-il expliqué sur France Info, "qui sont dans les prés habituellement en cette période, et qui n'ont plus rien à manger". Le risque est que les stocks de fourrage soient trop vite consommés, ce qui amènerait les producteurs de lait à s'en procurer à un moment où ils seront encore plus chers sur les marchés - un phénomène aggravé par la guerre en Ukraine. De nombreux éleveurs sont déjà contraints de vendre une partie de leur troupeau pour faire face à ce surcoût.