Sécheresse : alors que l'eau manque, un litre sur cinq est perdu dans des fuites

En cause : l'âge des canalisations, leur corrosion, le vieillissement des joints d'étanchéité et évidemment les branchements. Mais aussi des facteurs externes comme les évolutions et mouvements des sols, la déstabilisation du sol durant des travaux et les variations de la pression de l'eau. De quoi expliquer les grandes disparités qu'on retrouve sur le territoire. Ainsi, alors que 90% des Français vivent dans une zone où le rendement du réseau d'eau potable est supérieur aux objectifs (90%), 10% des usagers relèvent d'un service dont le rendement est au contraire inférieur à 65%. Comprendre par là qu'un Français sur dix vit dans une collectivité où le service chargé de ce sujet perd presque la moitié de l'eau potable en fuites.