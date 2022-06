Le 10 juin 1944, le jour où Oradour-sur-Glane est devenu village martyr

Devant son refus, les SS divisent les habitants par groupes : les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Les premiers sont emmenés dans une grange. Ils y seront fusillés et le bâtiment brûlé. "Quand tout le monde a été tué, ils ont commencé à parler comme si de rien n’était. Puis ils ont commencé à nous recouvrir de paille, de foin… Toutes les saletés que contenait ce hangar", racontait Marcel Darthout, un survivant du massacre aujourd'hui décédé, en 2013, au micro de France Culture. "Pendant qu’ils faisaient le tour, j’avais touché la main de quelqu’un, une main toute humide : "Qui es-tu ? Aliotti. Et toi ? Marcel Darthout. Qu’est-ce que tu as ? Les jambes cassées", m’a-t-il répondu. Comme ils nous avaient recouvert, on a pu parler. Quelqu’un a dit : "Ils sont partis". Les morts parlaient. On était peut-être dix dessous à parler. A un moment donné, quelqu’un a dit "Les voilà, ils reviennent." C’est là que j’ai entendu le petit bruit de la flamme qui brûle, la paille avait commencé à brûler."

Les femmes et les enfants, eux, sont emmenés dans l'église, enfermés, sans issue pour s'échapper. L'édifice sera lui aussi incendié, sa cloche retrouvée fondue. Marguerite Rouffanche, née Thurmeaux, sera la seule à en sortir vivante, rejoignant la trentaine d'autres rescapés qui, dans diverses circonstances, auront réussi à échapper à l'hécatombe.