La mission gouvernementale contre les dérives sectaires a-t-elle été dissoute ?

"La Miviludes est dissoute, elle ne s'occupera plus des dérives sectaires", écrit par exemple une internaute, citant le Journal officiel. La veille, le quotidien officiel de la France a en effet publié les décrets attribuant les compétences de chaque nouveau ministère après le changement de gouvernement. Or, le texte relatif aux attributions du ministre de l'Intérieur ne fait plus état de la mission de lutte contre les dérives sectaires.

Intégrée au sein du ministère via le Comité interministériel de Prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), elle semble avoir disparu des textes. Le décret indique simplement que désormais, le CIPDR a pour mission de préparer "la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation" et veiller "à sa mise en œuvre". Aucune mention de la lutte contre les "dérives sectaires", alors même qu'environ 500 "petits groupes" sectaires et 140.000 personnes sous leur emprise ont été dénombrés en France en 2020.