Sécurité des soignants : 2 infirmiers sur 3 ont déjà été victimes d’agressions, selon leur ordre

Alors qu'une infirmière de 37 ans a perdu la vie à Reims, dans la nuit de lundi à mardi, après avoir été attaquée au couteau au CHU où elle travaillait, l'Ordre des infirmiers rend publique, ce jeudi 25 mai, une nouvelle enquête, en marge d'une réunion du ministère de la Santé sur la sécurité des soignants.

Des travaux qui révèlent que 66% des 31.281 infirmiers interrogés en avril et début mai déclarent avoir été victimes d'agressions (verbales ou physiques) dans leur vie professionnelle. De plus, 73% déclarent avoir été témoins de ce genre de faits. Des agressions fréquentes, puisque 15% de ces infirmiers victimes ou témoins affirment qu’il s'agit d'une situation vécue "toutes les semaines ou presque", et pour 40%, "plusieurs fois par an".