80% des automobilistes utilisent leur téléphone au volant, nouveau record

Chez les cyclistes, les taux explosent là encore : ils sont désormais plus de sept sur dix (72%) à ne pas résister à leur téléphone (+14 points). Mais leur comportement varie selon qu'ils utilisent leur propre vélo ou ceux proposés en libre-service. Alors que même porter écouteurs ou casque audio est interdit, les "propriétaires" des deux-roues ont des comportements beaucoup moins dangereux que les "locataires" : les premiers sont seulement 17% à consulter ou envoyer un message, contre 73% pour les usagers de vélos en libre-service.

Eric Lemaire tente une explication : "Quand on utilise son propre vélo, on sait en général où on va, par exemple pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail. Quand on prend un vélo en libre-service, on peut regarder le trajet, où est la station la plus proche."