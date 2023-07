À 81 ans, il cause deux accidents mortels en trois mois : les seniors sont-ils les plus dangereux au volant ?

"Le vieillissement", fait remarquer l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (Ifsttar), "est responsable de modifications anatomiques et fonctionnelles". Il peut "entraîner une diminution des capacités visuelles, psychomotrices et cognitives des individus", avec "des répercussions sur des tâches complexes de la vie quotidienne, telles que la conduite automobile". Pour autant, à effectifs égaux, les conducteurs âgés de 65 à 74 ans ne causent pas plus d'accidents mortels que la moyenne. Les risques sont plus élevés chez les plus de 85 ans, mais demeurent inférieurs à ceux déplorés chez les 25-34 ans. La catégorie de la population la plus dangereuse, au vu des statistiques, est assez nettement celle des 18-24 ans.

Certains éléments permettent d'expliquer que le sur-risque lié à l'âge des conducteurs reste contenu, en particulier chez les 65-84 ans. Une étude de 2008 montrait que le comportement de seniors sur la route diffère de celui des autres conducteurs, avec notamment "des réticences à conduire la nuit [...] et quand les conditions météorologiques se dégradent : pluie, verglas, brouillard", ce qui contribue à éviter des accidents. De même, "une érosion de la confiance en soi" entraîne "un évitement des situations dans lesquelles on se sent mal à l’aise" ainsi qu'une "baisse du kilométrage parcouru". L'usage de la voiture est ainsi diminué, limité aux trajets qui permettent de garantir aux individus leur autonomie.