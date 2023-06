Accidents de la route : de plus en plus de conducteurs roulent sans assurance

Des non-assurés de plus en plus impliqués dans des accidents de la route. Et de plus en plus jeunes. C'est ce qui ressort d'un baromètre annuel dévoilé mercredi par le Fonds de garantie des victimes (FGV).

Selon ce rapport que le JDD a pu consulter, la part des non-assurés dans les accidents corporels (5 %, soit 4114 conducteurs) a bondi de 44 % en cinq ans. La moitié d'entre eux a moins de 30 ans, selon le FGV. "En 2022, on a recensé près de 8.000 blessés et 150 morts causés par des conducteurs non-assurés", a détaillé Julien Rencki, directeur général du FGAO, sur RMC.