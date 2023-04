"Au volant, la mort a une odeur" : une campagne d'un nouveau genre contre la conduite sous l'emprise de la drogue

"Sans que nous en soyons conscients, notre odorat est le sens qui stimule le plus la mémorisation", explique un communiqué de l'agence Fred & Farid Paris, à l'origine de cette opération de l'association Victimes & Citoyens. "Le pouvoir d’une odeur est plus rapide et plus intense que celui de toutes les autres perceptions sensorielles. C’est la synergie entre l’odorat et la vision qui crée l’efficacité de ce dispositif de communication." Une campagne déployée dans une double-page du magazine So Foot, tiré à 100.000 exemplaires, dont les lecteurs "font partie des cibles les plus exposées aux dangers de la consommation de cannabis au volant", estime l'agence de publicité.

Sur le recto de cette double-page, un message invite le lecteur à frotter la page suivante. Au verso, un homme au volant de sa voiture, adoptant un comportement dangereux et irresponsable (il dépasse un autre véhicule en franchissant une ligne blanche) est sur le point de provoquer un accident. En frottant cette page, le lecteur se rend alors compte rapidement que celle-ci se met à sentir l’odeur du cannabis, donnant ainsi une explication au comportement dangereux de ce conducteur.