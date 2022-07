Clignotants : connaissez-vous les bonnes règles sur un rond-point ?

Sur la route, pour changer de direction, il est obligatoire et pourtant, les Français n'utilisent pas toujours comme il convient leurs clignotants. Un outil pour avertir les autres automobilistes de nos changements de direction, d'autant plus important sur la route des vacances, avec des axes surchargés. "J'utilise tout le temps mes clignotants, même quand il n'y a personne", souligne un automobiliste dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Mais pour d'autres, en ville ou sur les ronds-points, ce qui devrait être un réflexe, l'est beaucoup moins. Le clignotant n'est pas automatique.