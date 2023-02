Huit morts sur dix sur la route sont des hommes : les chiffres édifiants de la Sécurité routière

"Vitesse, alcool, stupéfiants, fatigue... Et s'il fallait ajouter masculinité dans la liste des facteurs favorisant les accidents de la route ?" Une question provocatrice assumée par la Sécurité routière dans sa nouvelle campagne de prévention. Pour la justifier, l'organisme pointe le taux de mortalité des hommes sur les axes français en les appelant à "prendre conscience qu'en voiture, moto, vélo et même à pied, à kilomètres parcourus équivalents, ils se tuent considérablement plus que les femmes".