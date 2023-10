Sécurité routière : la mortalité repart à la hausse en septembre

Pour autant, l'observatoire public estime que "les déplacements et l'accidentalité ont retrouvé un rythme proche de celui avant pandémie, voire supérieur". Si la mortalité pour les automobilistes, les usagers de deux-roues motorisées et les piétons est en baisse sur les 12 derniers mois par rapport à l'avant-Covid, ce n'est pas le cas de tous les modes de déplacement. Le nombre de tués à vélo a par exemple baissé fortement sur les 12 derniers mois (-19%) mais reste supérieur (+5%) à celui enregistré en 2019. Concernant les nouveaux engins de déplacement personnel motorisés (EDPm), comme les trottinettes électriques, le nombre d'accidents mortels a bondi, avec 40 décès depuis un an, soit 14% de plus que lors des précédents 12 derniers mois.

Quant aux routes des Outre-mer, le bilan s'élève en septembre à 15 personnes tuées (-25% par rapport à septembre 2022) et 335 blessés (-5%). "La diminution du nombre de tués enregistrés par les forces de l'ordre ce mois de septembre 2023 correspond également à la tendance observée ces trois derniers mois", note l'ONISR.