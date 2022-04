Les patients atteints d'Alzheimer interdits de conduire à "l'apparition d'un déclin cognitif"

Les règles ont changé pour les malades Alzheimer. Depuis le 29 mars dernier, les personnes atteintes de cette maladie et présentant un "déficit cognitif" léger ont l'interdiction d'utiliser leurs véhicules et leur permis de conduire. Depuis 2005, la liste des pathologies et affections présentant une contre-indication avec la conduite n'avait plus été mise à jour. Cette nouvelle règle pourrait concerner jusqu'à un million de personnes en France.

Les "troubles cognitifs des pathologies neuroévolutives du type maladie d'Alzheimer et apparentées (MAMA)" présentent une "incompatibilité" avec le fait de conduire une voiture désormais, aux yeux de l'État. Dans le détail, l'incompatibilité est déclarée dès lors qu'un "doute subsiste sur la nature du trouble", précise l'arrêté gouvernemental. Cette contre-indication devient définitive dès que le malade franchit le stade 3 de la maladie sur l'échelle de Reisberg.